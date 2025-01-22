مواجهات نارية الليلة بين كبار أوروبا| باريس يصطدم بالسيتي.. والملكي يبحث عن أمجاده

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث تتنافس الليلة أندية النخبة في مواجهات حاسمة ومصيرية لتحديد مصيرها في البطولة الأقوى على مستوى الأندية، في ظل تقارب النقاط وشدة المنافسة، تحمل هذه الجولة أهمية كبيرة للفرق الساعية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية أو تعزيز مراكزها في صدارة المجموعات.

سواء كانت الفرق الكبرى مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، وآرسنال تسعى لاستعادة توازنها ومواصلة المنافسة، أو الفرق الطموحة مثل ريد بول سالزبورج وستاد بريست تسعى لتحقيق المفاجآت وإثبات جدارتها، فإن هذه الجولة تعد بتقديم وجبة كروية دسمة لعشاق اللعبة.

لقاء الجريحين

يستضيف باريس سان جيرمان فريق مانشستر سيتي في واحدة من أقوى المواجهات المنتظرة في الجولة السابعة من البطولة حيث يدخل الفريق الفرنسي وفى جعبته 7 نقاط وفي مكان يهدده من الخروج من البطولة مبكرا حيث يقبع فى المركز الـ 25 ويهدف إلي تحقيق الفوز على أرضه للابتعاد عن خطر الخروج المبكر.

أما مانشستر سيتي الذي يمتلك 8 نقاط وفى المركز الـ22 يريد الفوز للابتعاد أكثر عن دائرة الخطر وأيضا لمصالحة جماهيره المتعطشة للعودة للانتصارات فى البطولة الأعظم فى القارة العجوز، ويعتمد بيب جوارديولا على قوة خط وسطه بقيادة كيفين دي بروين وقيادة فودين وإيرلنج هالاند في المقدمة.

الملكي فى رحلة البحث عن الذات

يواجه ريال مدريد فريق ريد بول سالزبورج النمساوي في مباراة تبدو في متناول الفريق الإسباني. يدخل الملكي اللقاء ويمتلك 9 نقاط وهو يسعى لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب السوبر الاسبانى وأيضا الخروج من نفق النتائج السلبية فى دوري الابطال، ويعتمد أنشلوتي على خبرة لاعبيه مثل لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور.

في المقابل، يطمح الفريق النمساوي لتحقيق مفاجأة والظهور بأداء قوي يثبت مكانته بين الكبار.

المدفعجية يريد مواصلة الانتصارات

يعود أرسنال الإنجليزي إلى أجواء دوري الأبطال بمواجهة دينامو زغرب الكرواتي يمتلك فريق المدفعجية 13 نقطة زخمًا كبيرًا في الموسم الحالي مع تطور أداء لاعبيه الشباب حيث يريد مواصلة نتائجه الايجابية فى البطولة.

على الجانب الآخر، يسعى دينامو زغرب لعمل المفاجأة والفوز الذي يمك أن يوفر له مكان ضمن التصفيات القادمة.

البافاري يواجه الطموح الهولندي

تجمع هذه المباراة فريق فينورد روتردام الهولندي مع العملاق الألماني بايرن ميونيخ، ويعتبر اللقاء تحديا كبيرا للفريق الهولندي الذي يمتلك 10 نقاط والذي يطمح للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور أمام فريق بحجم بايرن ميونخ ويدخل الفريق البافاري المباراة بـ12 نقطة معتمدًا على قوته الهجومية بقيادة هاري كين فيما يسعى فينورد للظهور بأفضل مستوياته أمام منافس قوي.

الانتر يخشي المفاجآت

يلتقي إنتر ميلان مع سبارتا براج التشيكي في مواجهة يسعى فيها النيراتزوري لتحقيق فوز خارج الديار يعتمد إنتر والذي يمتلك 13 نقطة على خبرة لاعبيه مثل لاوتارو مارتينيز وهجومه المنظم، بينما يسعى سبارتا براج لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه، مستغلًا حماسة جماهيره لتحقيق المفاجأة.

إيطاليا تواجه إسبانيا

تجمع هذه المباراة ميلان الإيطالي بجيرونا الإسباني، وهي مواجهة تحمل طابعًا خاصًا، يدخل ميلان اللقاء مستندًا على تاريخه وخبرته الكبيرة في البطولة وفي حوزته 12 نقطة معتمدًا على خط وسطه القوي. أما جيرونا، فيطمح لاستغلال قوته الهجومية وسرعة لاعبيه لمباغتة الفريق الإيطالي وتحقيق نتيجة إيجابية مفاجئة.

لقاءات أخري

يستضيف لايبزيج الألماني سبورتينج لشبونة البرتغالي في مواجهة مرتقبة، حيث يسعى الفريق الألماني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، بينما يطمح الفريق البرتغالي للخروج بنتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل.

وفي لقاء آخر، يواجه شاختار دونيتسك الأوكراني فريق ستاد بريست الفرنسي الحصان الأسود للبطولة حتي الآن.

و يدخل شاختار المباراة بأمل استغلال خبرته الأوروبية، بينما يطمح ستاد بريست لتحقيق مفاجأة وإظهار قدراته على الساحة القارية.

أما في اسكتلندا، يلتقي سيلتك مع يونج بويز السويسري في مباراة متكافئة ويعتمد سيلتك على دعم جماهيره الكبيرة، بينما يسعى يونج بويز لاستغلال سرعته الهجومية لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.