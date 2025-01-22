للتلاعب في تاريخ الانتاج.. ضبط نصف طن جبنة رومي بمعمل تصنيع بكفرالشيخ

أعلن، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن ضبط 525 كيلو جرامًا من الجبنة الرومي بمعمل ألبان بقرية الضبعة بمركز الرياض، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين، ومديرية الصحة، وإدارة البيئة، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

أسفرت الحملة عن ضبط 525 كيلو جرامًا من الجبنة الرومي حيث تبين قيام القائمين على المخزن بالتلاعب في تاريخ الإنتاج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المصانع والأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأغذية المقدمة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بالتصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.

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