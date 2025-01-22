"التائه" رواية جديدة تطل في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأربعاء 22/يناير/2025 - 02:01 م

يستعد الكاتب الشاب هادي هيكل لإطلاق روايته الجديدة بعنوان "التائه"، والتي تصدر عن دار المصري للنشر والتوزيع، ويأتي هذا الإصدار كخطوة جديدة في مسيرة الكاتب الأدبية، ومن المقرر أن يكون حفل توقيع الرواية يوم الجمعة 24 يناير المقبل، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتحمل الرواية في طياتها مشاعر تجذب القارئ: "أنا الغريب.. أنا الغريب عن نفسي وعن الحياة، أنا التائه في الطريق، أنا الذي يشعر بالغربة في وجود الناس، والناس يعتبرونني شبحًا لا يرونه بينهم، أنا اللاشيء، أنا العاجز عن العيش ووصف ما يشعر به، أنا الصامت، أنا الخائف والمشتت بداخل نفسه".

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا الخميس الموافق 23 يناير 2025، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.