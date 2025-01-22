الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة مودرن سبورت بالدورى

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استعداداته لمواجهة فريق مودرن سبورت، والتى من المقرر أن تقام فى تمام الثامنة من مساء الغد على ملعب "استاد القاهرة الدولى".

يحل فريق الزمالك فى تمام الثامنة من مساء غد الخميس ضيفًا على نظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وطوى الجهاز الفنى للفريق الأول لنادى الزمالك، بقيادة السويسرى جروس المدير الفنى للفارس الأبيض، صفحة مباراة أنيمبا النيجيرى، والتى جمعت بينهما، الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة السادسة والخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحسمه التأهل لربع نهائى البطولة متصدرًا للمجموعة الرابعة.

ويحتل الفريق الأول للزمالك وصافة جدول ترتيب المسابقة، برصيد 17 نقطة، حصدها من 8 جولات، حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل مواجهتين، وهزم فى واحده، وهز شباك خصومه بـ 17 هدفا، واهتزت شباكه بـ 8 أهداف.

فيما يقع فريق مودرن سبورت فى قاع ترتيب جدول المسابقة، بعد 8 جولات خاضها لم يحقق خلالها أى فوز، بينما تعادل فى 4 مباريات، وهزم فى مثلهم، وهز شباك خصومه بهدفين فقط، واهتزت شباكه بـ 10 أهداف.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى تلك المباراة لفك الشراكة مع بيراميدز محتل المركز الثالث بنفس عدد نقاط الزمالك، إلا أن فارق الأهداف جاء لصالح الفارس الأبيض.

جروس يعتمد على تطبيق خطط فنية جديده

حرص الجهاز الفني لفريق الزمالك على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال التدريبات الأخيرة، وذلك تجنبًا للاجهاد بعد المباراة التي جمعت الفريق بأنيمبا النيجيرى.

جاءت هذه الخطوة تحت إشراف مدرب الأحمال شيخ بوزيان، بهدف الحفاظ على لياقة اللاعبين وتحضيرهم بشكل جيد للمباريات المقبلة.

وفي نفس السياق، خصص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس فقرة فنية ضمن التدريبات، حيث تم التركيز على بعض الجوانب الخططية التي سيتم تطبيقها في المباريات القادمة.

وقد تم تنفيذ هذه الجوانب خلال تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب، مما أتاح للاعبين فهم التكتيك المطلوب بشكل عملي.

وأكد جروس على ضرورة تنفيذ اللاعبين لبعض التعليمات الفنية المحددة في المران الأخير، مشددًا على أهمية التركيز في التفاصيل الصغيرة لتحقيق الأداء الأمثل في المباريات المقبلة.