الفيلر بين الدائم والمؤقت.. إجراء تجميلي بسيط بمخاطر محتملة

الفيلر من الإجراءات التجميلية التي انتشرت السنوات الاخيرة بشكل واسع، ويستخدم لتعبئة الفراغات أو تحسين شكل البشرة أو الملامح، ويختلف حسب نوعه بين الدائم والمؤقت، ورغم انه اجراء تجميلي بسيط ومنتشر عبارة عن حقن في اماكن معينة الا ان مشاكله متعددة وقد تصبح خطيرة على حسب نوع الفيلر سواء المادة نفسها التي تحقن بالوجه والجسم او على حسب الفترة دائم ام مؤقت.

وتبرز “البوابة نيوز” الفرق بين الفلير الدائم والمؤقت وفقا لـhealthline:

الفيلر المؤقت:

المكونات:

يتكون عادة من مواد قابلة للامتصاص في الجسم، مثل حمض الهيالورونيك أو الكولاجين.

مدة الفعالية:

يتراوح تأثيره بين 6 أشهر إلى سنتين، حسب نوع المادة وجودة المنتج وطبيعة البشرة.

الأمان:

يعتبر أكثر أمانًا لأنه يتحلل تدريجيًا في الجسم ولا يسبب أضرار دائمة.

الاستخدامات:

تحسين شكل الشفاه.

ملء التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تحسين شكل الخدود.

إعادة نضارة البشرة.

المميزات:

نتائجه مؤقتة، مما يتيح التغيير أو التوقف عن استخدامه في حال عدم الرضا.

قلة المخاطر المرتبطة به مقارنة بالدائم.

العيوب:

يتطلب جلسات تجديد دورية للحفاظ على النتائج.

التكلفة قد تكون عالية على المدى الطويل بسبب الحاجة إلى إعادة الحقن.



الفيلر الدائم:

المكونات:

يحتوي على مواد غير قابلة للامتصاص مثل السيليكون أو مركبات بوليمرية.

مدة الفعالية:

يدوم لفترة طويلة جدًا (قد تكون لسنوات أو مدى الحياة).

الأمان:

يحمل مخاطر أكبر مقارنة بالمؤقت، لأنه لا يذوب في الجسم، وقد يسبب تكتلات أو التهابات أو ردود فعل تحسسية.

الاستخدامات:

تحسين شكل الملامح بشكل دائم (مثل الشفاه أو الخدين).

ملء التجاعيد العميقة.

يستخدم أحيانًا لتحسين الندبات العميقة.

المميزات:

نتائجه طويلة الأمد ولا يتطلب تجديد الحقن بشكل مستمر.

أقل تكلفة على المدى الطويل.

العيوب:

في حال حدوث خطأ أو عدم رضا عن النتائج، يصعب إصلاحه.

قد يتسبب بمضاعفات مثل التهابات أو تكتلات مع مرور الوقت.



أنواع الفيلر المؤقت والدائم:

الفيلر المؤقت:

النوع الأكثر استخدامًا في مجال التجميل، ويتم تصنيعه من مواد قابلة للامتصاص من قِبل الجسم مع مرور الوقت.

أشهر أنواعه:

حمض الهيالورونيك:

مادة طبيعية موجودة في الجسم، وتُستخدم لتعبئة الشفاه والخدود والتجاعيد الخفيفة.

الكولاجين:

مستخلص من مصادر طبيعية، يستخدم لتحسين مرونة البشرة وتعبئة المناطق التي فقدت الحجم.

حمض البولي لاكتيك:

يحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة، ويستخدم لعلاج التجاعيد العميقة.

هيدروكسي أباتيت الكالسيوم:

مادة تعزز إنتاج الكولاجين وتستخدم لزيادة حجم الخدود وتصحيح التجاعيد العميقة.



الفيلر الدائم:

هو النوع الأقل شيوعًا بسبب مخاطره النسبية واستمراريته الطويلة، ويتم تصنيعه من مواد غير قابلة للامتصاص من قبل الجسم.

أشهر أنواعه:

السيليكون السائل: مادة دائمة تستخدم لتعبئة الشفاه أو مناطق محددة من الوجه.

البوليمرات الصناعية:

تستخدم في تعبئة التجاعيد العميقة أو لإعادة تشكيل الوجه.



الأفضل: الفيلر المؤقت أم الدائم؟

الأفضلية تعتمد على الهدف الشخصي والحالة الصحية:

إذا كنتي ترغبين بنتائج قابلة للتغيير أو مؤقتة لتجربة التعديلات قبل اتخاذ قرار دائم، فالفيلر المؤقت هو الخيار الأفضل.

إذا كنتي تبحثين عن حل طويل الأمد ومقتنعة تمامًا بالشكل الذي تريدينه، قد يكون الفيلر الدائم مناسبًا، ولكن يجب اختياره بعناية وبعد استشارة طبيب مختص.

يوصي الأطباء عادة بالفيلر المؤقت لأنه أكثر أمانًا وأقل عرضة للمضاعفات.

الفيلر الدائم قد يكون مناسبًا في حالات محددة جدًا وبعد مناقشة شاملة مع الطبيب حول الفوائد والمخاطر.



المناسب لهم استخدام الفيلر المؤقت:

الأشخاص الذين يبحثون عن تغييرات مؤقتة أو تجريبية في المظهر.

أولئك الذين يرغبون في علاج التجاعيد الخفيفة إلى المتوسطة.

المرضى الذين يرغبون في تحسين الشفاه، الخدين، أو مناطق الوجه بشكل طبيعي وآمن.

من يرغبون في خيارات قابلة للتعديل أو الإزالة بسهولة.



المناسب لهم استخدام الفيلر الدائم:

الأشخاص الذين يبحثون عن نتائج طويلة الأمد ولا يمانعون المخاطر المحتملة.

من لديهم تجاعيد عميقة جدًا أو فقدان شديد للحجم في مناطق معينة من الوجه.

من يرغبون في إعادة تشكيل دائمة للوجه أو مناطق محددة مثل الذقن أو الأنف.

الفيلر المؤقت أكثر أمانًا ومرونة، خاصة للمبتدئين في مجال التجميل. الفيلر الدائم يحتاج إلى دراسة متأنية لأنه لا يمكن تعديله بسهولة.

من المهم اختيار طبيب ذو خبرة عالية وتقييم الحالة الصحية والهدف الشخصي قبل اتخاذ القرار.