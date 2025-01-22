نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق.. صور

تفقد الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، امتحانات الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق.

بحضور الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور نانسي جمال الدين القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الوهاب مرسي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق والأستاذ بقسم الدراسات الفندقية بالكلية وذلك اليوم الأربعاء.

وخلال الجولة التفقدية قام أ.د عرفة صبري بالمرور على اللجان الامتحانية التي شملت (دبلومة الإرشاد السياحي، تمهيدي الماجستير، الماجستير، الدكتوراه) وتضمنت امتحانات دبلومة الإرشاد السياحي ٨٥ طالبًا وطالبة، كما شملت امتحانات تمهيدي الماجستير ٢١ طالبًا وطالبة، وتضمنت امتحانات الماجستير ١٢ طالبًا وطالبة، كما شملت امتحانات الدكتوراه ١٨ طالبًا وطالبة.

ووجه الدكتور عرفة صبري بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتأكد من وجود أستاذ المادة في كل لجنة، وتوفير لجان خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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