وكيل تعليم بني سويف تواصل جولاتها لمتابعة امتحان مادتي الجبر والكمبيوتر للشهادة الإعدادية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية "عام، مهني" الامتحان في مادتي الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين أكثر من 64 ألف طالبا وطالبة خلال 320 لجنة على مستوى مدن وقرى المحافظة.

وأشارت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف إلى جولتها صباح اليوم على عدد من اللجان المنعقد بها الامتحانات بإدارة شرق بني سويف التعليمية.

واستهلت وكيل الوزارة جولتها بتفقد لجان مدرسة الثانوية بنات الجديدة، وخلال الجولة تحاورت وكيل الوزارة مع الطالبات للاطمئنان على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية.

وشددت وكيل الوزارة على الالتزام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدةً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكافة وسائله (حيازة تليفونات محمولة، وأجهزة إلكترونية حديثة تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب أو طرق تقليدية) وتطبيق القانون والقرارات الوزارية بحزم في هذا الصدد، موجهةً بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحان في هدوء دون حدوث أي تجاوزات.

كما اطمأنت وكيل الوزارة من خلال تواصلها مع مديري الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات على آليات تأمين تسليم أوراق الأسئلة واستلام أوراق الإجابة حتى وصولها إلى مقر لجنة النظام والمراقبة.