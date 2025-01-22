محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بشارع جمال عبد الناصر ببلبيس

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية بشارع جمال عبد الناصر بمدينة بلبيس .

أكد محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم من خلال زيادة المعروض السلعي وتقديمه بأسعار مناسبة للمواطنين.

تفقد المحافظ أجنحة المعرض والمُقام على مساحة 800 م بمشاركة عدد من شركات الجملة وتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض لإتاحة الفرصة لأبناء المركز لشراء إحتياجتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية تلبي إحتياجات الجمهور.

أشاد محافظ الشرقية بمستوى المنتجات المعروضة وتعاون كبار التجار وأصحاب الشركات في إقامة المعرض وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين ، مؤكداً على ضرورة إستمرار تزويد المعرض باللحوم والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

أشار محافظ الشرقية إلى أهمية الإقبال على السوق للتزود بالسلع والمواد الغذائية والإستفادة من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة ، لافتاً إلى أن المعرض سوف يتم إقامته يوم الأربعاء من كل إسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساءاً لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء متلطباتهم المختلفة .

أعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة سوق اليوم الواحد بمركز بلبيس لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية وإحتياجتهم من من مواد غذائية ولحوم وخضروات بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.

شارك في الإفتتاح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.