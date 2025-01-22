العمل تنظم ملتقى توظيفي وتثقيفي لخريجي برنامج التدريب المهني "مهنتك مستقبلك" بسوهاج

نظمت مديرية العمل بسوهاج بالشراكة مع برنامج الأغذية العالميWFP وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، أول ملتقى توظيفي وتثقيفي لخريجي برنامج التدريب المهني (مهنتك مستقبلك)، وذلك لتوفير فرص عمل متخصصة ولائقة لشباب الخريجين على المهن التي تم التدريب عليها.

وقال الدكتور حازم علي حسن، مدير المديرية إلى أن الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثماري ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، بما يساهم في الحد من معدلات البطالة ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح مدير المديرية الدكتور حازم علي حسن، أن الملتقى هو الأول من نوعه حيث يقتصر فقط علي توظيف خريجي الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بالإضافة إلى اهتمامه بجانب التثقيف أيضا، مشيداً بالإقبال الكبير من الشباب الراغب في العمل، حيث يعد الملتقى فرصة حقيقية يلتقي فيها أصحاب الأعمال، وممثلي الشركات مع الباحثين عن عمل من الشباب، لعرض فرص التشغيل وتوعية الشباب باحتياجات سوق العمل وطرق التقديم فيها، وأهمية تنمية مهاراتهم وفقاً لمتطلبات "السوق".

وأشارت إلهام أبوزيد، وكيل المديرية، إلى أن الملتقى أقيم تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وتم التحقق من "مصداقية فرص العمل " إلى جانب حرص المديرية على التواصل مع الشباب حتى بعد استلام وظائفهم ومراقبة تطبيق قانون العمل.

حضر الملتقى عدد من الشباب من الجنسين من خريجي الدورات التدريبية الذين تم تدريبهم علي مهن مختلفة بمراكز التدريب المهني الثابتة التابعة للمديرية (الفندقة الشاملة، الخياطة والتفصيل، التبريد والتكييف، التسويق الإلكتروني، التطريز) بالإضافة إلى مهنتي إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومعالجة معاملات ما بعد الحصاد الذين تم التدريب عليهم بمعرفة جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل ضمن تدريبات المهن الخضراء.

شارك بالملتقى فريق عمل من وزارة العمل ضم الدكتورة عطيات سيد أبو زيد منسق المشروع بقطاع العلاقات الدولية، وحازم فؤاد بالإدارة العامة للتشغيل، ووفد من برنامج الأغذية العالمي WFP ماريانا برسوم مسؤول برامج وسياسات تحسين سبل المعيشة وتمكين الشباب، والمهندسة دعاء عرفه مسؤول برامج الحماية الاجتماعية، وطارق عبد الفتاح مساعد برامج تحسين سبل المعيشة، وأمير الدالي مساعد دعم إداري تحسين سبل المعيشة، ومحمد محي منسق ميداني في محافظة سوهاج، وفريق عمل جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بالإضافة إلى فريق عمل المديرية وفريق العمل المسرحي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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