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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي يمنح أسماء شهداء الشرطة أوسمة الجمهورية والاستحقاق

الرئيس السيسي يمنح
الرئيس السيسي يمنح أسماء شهداء الشرطة أوسمة الجمهورية والاست
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صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على منح أسماء شهداء الشرطة أوسمة الجمهورية والاستحقاق، في الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، اليوم الأربعاء.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد قدم هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، اليوم الأربعاء.

وتحتفل الشرطة المصرية في 25 يناير من كل عام، حيث تعود قصة الاحتفال بهذا اليوم إلى صباح 25 يناير من عام 1952، حيث كانت الإسماعيلية تشهد على واحدة من أروع الملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة في ذاكرة الوطن، تذكرنا بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطاني، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.

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