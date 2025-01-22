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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الداخلية يهدي الرئيس السيسي هدية تذكارية

وزير الداخلية يهدي
وزير الداخلية يهدي الرئيس السيسي هدية تذكارية
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قدم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، اليوم الأربعاء.

وتحتفل الشرطة المصرية في 25 يناير من كل عام، حيث تعود قصة الاحتفال بهذا اليوم إلى صباح 25 يناير من عام 1952، حيث كانت الإسماعيلية تشهد على واحدة من أروع الملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة في ذاكرة الوطن، تذكرنا بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطاني، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.

وزير الداخلية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء محمود توفيق عيد الشرطة الشرطة