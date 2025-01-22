مجافظ الشرقية يتفقد رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمنطقة تقسيم المعلمين بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء ومتابعة معدلات أداء الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق أولاً بأول للوصول إلى بنيه تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

جاء ذلك اليوم خلال تفقده أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمنطقة تقسيم المعلمين بمدينة الزقازيق بإجمالي مساحة 4 كم وبتكلفة 14 مليون جنيه والمنفذه بمعرفة جهاز تعمير سيناء للوصول لبنيه تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقديم أفضل الخدمات لقاطني المنطقة.

تعرف المحافظ من أحمد ضاحي رئيس حي أول عن طبيعه الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلي أنه جاري الإنتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمنطقة تقسيم المعلمين بمدينه الزقازيق بإجمالي مساحة 4 كم، حيث تشمل الأعمال قطع الفيرما ووضع طبقة أساس سطحية سمك 6 سم تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت النهائية وتم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والإلتزام بالمواصفات الهندسية المحددة ، وذلك بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه، وجاري تكثيف الأعمال لسرع الاإنتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد .

أشاد محافظ الشرقية، بمجهودات جهاز تعمير سيناء في تحسين البنيه التحتية والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصف والتغطية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية ، مؤكداً أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

أوضح المحافظ حرص المحافظة علي سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

رافق المحافظ شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول.