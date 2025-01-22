مكافحة جماعة الإخوان والمهربين أبرزها.. رسائل حاسمة من وزير الداخلية

ألقي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلمة خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، وجاءت أبرز رسئل وزير الداخلية:

- رجال الشرطة البواسل دافعوا عن الوطن بدمائهم وأرواحهم

- جماعة الإخوان تسعي إلى نشر الشائعات لزعزعة الأمن والاستقرار

- تمكنا من إجهاض والقضاء على العديد من البؤر الإجرامية

- تمكنا من إحباط تهريب كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة

- نسعي إلى توضيح الحقائق للرأى العام بجميع الوساءل المحتلفة

- تمكنا من إحباط العديد من جمعات الهجرة غير الشرعية

- التجربة المصرية في تجربة العدالة الإصلاحية تشهد نجاحات متميزة في تحقيق أهدافها

ويشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجارى بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التى سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.