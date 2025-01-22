4 مصابين أحدهم حالته خطيرة بنيران قوات الاحتلال في جنين ومخيمها

أفادت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بوقوع 4 مصابين فلسطينيين أحدهم حالته خطيرة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وأوضحت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" أن قوات الاحتلال تضع البوابات الحديدية والحواجز العسكرية بمدن الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين بالضفة الغربية.

وقال "نتنياهو"، في تصريحاته أمس الثلاثاء، إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت اليوم عمرية عسكرية واسعة النطاق ومهمة للقضاء على الإرهاب في جنين، تحت إشراف مجلس الوزراء السياسي والأمني؛ وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملية جنين انطلقت بقرار من المستوى السياسي بعد اجتماع الكابينت الجمعة.

وأوضحت، أن قرار الكابينت شن عملية في جنين جاء بعد أن أدخل الضفة ضمن أهداف الحرب.