رمضان 2025.. لام شمسية يجمع أمينة خليل والمخرج كريم الشناوي للمرة الرابعة

تعود الفنانة أمينة خليل إلى السباق الرمضاني 2025، بمسلسل “لام شمسية” بعد غيابها الموسم الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 13 سنة، واكتفائها بالظهور ضيفة شرف في مسلسل “الكبير أوي 8”.

للمرة الرابعة.. أمينة خليل تتعاون مع المخرج كريم الشناوي

تتعاون الفنانة أمينة خليل مع المخرج كريم الشناوي للمرة الرابعة في مسلسل “لام شمسية” الذي تدور أحداثه في إطار الـ15 حلقة من التشويق والإثارة، حيث قدمت أمينة خليل مع المخرج كريم الشناوي عام 2019 مسلسل “قابيل” مع الفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج، ثم قدما مسلسل “خلي بالك من زيزي” العمل الذي لاقى تفاعل كبير من الجمهور في الموسم الرمضاني، وعاد التعاون بينهم في مسلسل “الهرشة السابعة” في عام 2023، مع كل من، محمد شاهين وعلي قاسم وأسماء جلال وكان العمل من تأليف مريم ناعوم.

أبطال مسلسل “لام شمسية”

يشارك في بطولة مسلسل “لام شمسية” نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم، أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، تدور أحداث العمل حول قضية التعدي على الأطفال القضية التي شغلت الرأي العام في الفترة الماضية.