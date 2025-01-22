بالفيديو.. الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن جهود "الداخلية" في مواجهة الجرائم الإلكترونية

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن جهود وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم الرقمية من خلال منظومة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان المراقبة المستمرة والتحرك الفوري.

وتم تنظيم هذا العمل بناءً على جهود أبطال ورجال الشرطة، بشكل كامل واحترافي، وكان العمل بطولة الفنان الكبير أحمد ماهر وطارق صبري، ذلك ضمن فعاليات حفل عيد الشرطة الـ73، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتحتفل الشرطة المصرية في 25 يناير من كل عام، حيث تعود قصة الاحتفال بهذا اليوم إلى صباح 25 يناير من عام 1952، حيث كانت الإسماعيلية تشهد على واحدة من أروع الملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة في ذاكرة الوطن، تذكرنا بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطاني، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.