جوتيريش أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: نواجه تهديدا نوويا يتطلب اهتماما عالميا

قال أنتونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، إننا نواجه تهديدا نوويا يتطلب اهتماما عالميا، ونحث الشركات والمؤسسات المالية على تقديم خطط انتقالية قوية هذا العام”.

وأضاف جوتيريش، في كلمته التي نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك بصيص أمل في الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، موضحا أنه من الخطر أن تشعر إسرائيل بأن هذه هي اللحظة المناسبة لضم الضفة الغربية.

وأوضح جوتيريش أنه يشعر بالتفاؤل بشأن الوضع في لبنان لكن لا ضمانات حقيقية لاستمرار وقف إطلاق النار.

كما لفت إلى أنه يجب اتخاذ بعض الخطوات فيما يتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.



