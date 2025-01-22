ads
الأربعاء 22 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جوتيريش أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: نواجه تهديدا نوويا يتطلب اهتماما عالميا

انطونيو جوتيريش
انطونيو جوتيريش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أنتونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، إننا نواجه تهديدا نوويا يتطلب اهتماما عالميا، ونحث الشركات والمؤسسات المالية على تقديم خطط انتقالية قوية هذا العام”.

وأضاف جوتيريش، في كلمته التي نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك بصيص أمل في الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، موضحا أنه من الخطر أن تشعر إسرائيل بأن هذه هي اللحظة المناسبة لضم الضفة الغربية.

وأوضح جوتيريش أنه يشعر بالتفاؤل بشأن الوضع في لبنان لكن لا ضمانات حقيقية لاستمرار وقف إطلاق النار.
كما لفت إلى أنه يجب اتخاذ بعض الخطوات فيما يتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

 

جوتيريش إسرائيل الاقتصاد الأمين العام للأمم المتحدة الشرق الأوسط