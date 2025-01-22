"العفو مقابل الاعتراف بالتحريض".. كواليس محاكمة مساعدة هالة صدقي في قضية التشهير

تواصل محكمة جنح العمرانية، متابعة ثالث جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في القضية رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٢٠٢٤ المتهمة فيها بالتشهير والسب والقذف والتهديد والابتزاز للفنانة.

العفو أمام الاعتراف بالتحريض



وتقدم دفاع الفنانة هالة صدقي، المستشار شريف حافظ، بعدة طلبات الي هيئة المحكمة من بينها معرفة من حرض المتهمة على التشهير بموكلته.

وتابع الدفاع، أن الفنانة هالة صدقي تعتزم العفو عن المتهمة إذا ما اعترفت بمن حرضها، وجعلها تترك العمل معها.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لحين رد هذه الطلبات.

إخلاء سبيل على ذمة القضية



في وقت سابق، قررت النيابة بإشراف المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه على الاتهامات المنسوبة إليها.

خلاف على مليون جنية



وبينت التحقيقات، بأن المتهمة زعمت استيلاء الفنانة هالة صدقي على أموالها التي حصلت عليها من خلال ظهورها في برنامج الخير «شكرًا مليون»، وروجت لذلك على مواقع التواصل الاجتماعي خلافًا للحقيقة.

أخذت أموالها وهددت بالفضيحة



وقالت الفنانة هالة صدقي أمام النيابة ، إنها تعاقدت مع إدارة البرنامج المذكور في مارس الماضي، على مشاركتها في البرنامج مقابل 150 ألف ريال سعودي على أن تخصص مبلغًا مماثلًا لشخص آخر، فوقع اختيارها على مستشفى خيري شهير في أسوان "مستشفى مجدي يعقوب" ، إلا أن إدارة البرنامج اشترطت التصوير وأن يكون التبرع لشخص ومن ثم استعانت بمساعدتها لتصوير الحلقة التلفزيونية وعرفتها إن تلك الأموال ستحول على حسابها الشخصي وفي نهاية المطاف ستتبرع بهم للمستشفى وستكافأها بمبلغ 50 ألف جنيه، مقابل مساهمتها في الحلقة وأن المبلغ الذي ستتلقاه من الشركة ستخصصه لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب فور استلامه، وشرحت ايضا من شروط البرنامج أن يتم اقتسام مبلغ الـ 150 ألف ريال لشخصين حيث يتقاضى ضيف الحلقة مبلغ 100 ألف ريال ويقوم بمنح 50 ألف ريال الباقين لشخص آخر يرى أنه يستحق الخير، فاقترحت هالة صدقي على "حسنية" أن باقي المبلغ يكون من نصيب مساعدتها القديمة "محروسة" التي تركت العمل معها منذ سنوات.

وأضافت هالة صدقي خلال أقوالها في تحقيقات النيابة: أن مساعدتها "حسنية" كانت تعلم جيدا ان المبلغ المالي في الحلقة مجرد اكسسوار لم تتقاضى منه أي شيء وعقب إذاعة الحلقة فوجئت بضغط كبير من مساعدتها ومطالبتها المستمرة بذلك المبلغ مرددة أن أسرتها والمقربين منها وجيرانها يعتقدون أنها تمتلك ذلك المبلغ وتقدم لخطبتها أكثر من شخص بسبب تلك الأموال قائلة لها: "بيقولولي بقيتي مشهور وغنية وانا عايزة فعلا ابقى غنية هاتي الفلوس"، استكملت "صدقي" أقوالها أن الضغط الزائد عليها من حسنية رغم عدم تحويل إدارة البرنامج المبلغ لها جعلها تقوم بإعطاء مساعدتها مبالغ مالية على دفعات الاولى كانت 50 ألف جنيه وهي المتفق عليها بين الفنانة ومساعدتها والثانية 100 ألف جنيه والثالثة 670 ألف جنيه بإجمالي 820 ألف جنيه ما يعادل 100 ألف ريال كما كان مقرر بالبرنامج.

واستطرد المستشار شريف حافظ محامي هالة صدقي انه عقب تلقى "حسنية" الاموال من موكلته بدأت في التعالي والتغيب من عملها وحضرت يوم تصوير واحد فقط من مسلسل "اش اش" الذي تشارك به الفنانة ثم توقف التصوير وعند عودته اتخذت هالة صدقي قرارها بعدم اعادة مساعدتها "حسنية" للعمل معها مرة اخرى وعندما علمت المساعدة بالأمر بدأت رحلة جديدة من الضغط على موكلته لكن عن طريق اصدقاءهم بالعمل والمقربين من هالة صدقي.

واستكملت هالة صدقي أقوالها قائلة: إنها علمت من بعض المقربين منها اتصال المساعدة حسنية بهم وطلبها توصيلهم رسالة لها بأنه إذا لم تعد للعمل مرة أخرى مع هالة صدقي ستخرج للسوشيال ميديا وتدعي أنها سرقت أموالها مبررة:"لو مرجعتنيش الشغل هفضحها" فلم تستجب هالة صدقي لتلك التهديدات خاصة أنها سلمت لها المبلغ المالي كاملا.

قالت الفنانة: إنها بعد أيام قليلة من تلك التهديدات فوجئت بمساعدتها حسنية تدعي في عدة مواقع وصفحات عبر فيس بوك أنها "نصبت عليها" واستولت على أموالها ما دفعها للاستعانة بدفاعها الذي أسرع لتقديم بلاغ للمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية مرفق به كافة الأدلة التي تثبت اتهام هالة صدقي لمساعدتها بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.

واستمعت النيابة لأقوال 3 شهود ممن تواصلت معهم مساعدة هالة صدقي وأخبرتهم أنها ستقوم بفضحها في حالة عدم إعادتها للعمل مرة أخرى، أصدرت أمرا بضبط وإحضار مساعدة الفنانة وتدعى "حسنية" المقيمة بمنطقة العمرانية وعقب مثولها أمام النيابة قررت إخلاء سبيلها.

