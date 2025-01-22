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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يقدم 60 مليون يورو مساعدات للقوات المسلحة اللبنانية

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
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أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 60 مليون يورو (62.5 مليون دولار) للقوات المسلحة اللبنانية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد صعوبات وسط هدنة هشة بين إسرائيل وحزب الله.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إن هذا الدعم يأتي "في لحظة حاسمة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".
وأضاف كلاس أن القوات المسلحة اللبنانية "ضرورية للاستقرار الإقليمي والوطني، وتستحق دعمنا الكامل في تنفيذ مهمتها الحاسمة".

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