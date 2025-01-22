مسئولة أممية: إسرائيل ستكرر الإبادة الجماعية في الضفة الغربية المحتلة

حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة الغربية المحتلة على غرار ما حدث في غزة.



وقالت، خلال تدوينة له على صفحتها الشخصية على موقع "x": "مع سريان وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في غزة، صعدت آلة الموت الإسرائيلية من إطلاق النار في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في جنين اليوم".



وأضافت، "وإذا لم تُجبر على التوقف، فإن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين لن تقتصر على غزة، تذكروا كلماتي".