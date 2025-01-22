وزير خارجية الأردن أمام دافوس: الرئيس ترامب يريد تحقيق السلام

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد الصفدي في جلسة حوارية مع الصحفي ديفيد اغناشيوس على أن المجتمع الدولي يجب أن يعمل مجتمعًا من أجل ضمان استمرار وقف النار في غزة وإدخال مساعدات فورية وكافية لجميع أنحاء القطاع.

وأشار إلى أهمية وجود رؤية سياسية واضحة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين أساسي لضمان الأمن، وتثبت الحلول الأمنية خارج سياق رؤية سياسية شاملة لحل الصراع عبثيتها.

وقال الصفدي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه يريد أن يصنع السلام "ونحن شركاء له" في هذا الهدف وسنعمل معًا من أجله، مؤكدا أهمية الدور الأمريكي القيادي في جهود تحقيق السلام.

ونوه الصفدي إلى أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن ترتكز إلى وحدتها مع الضفة الغربية وتستهدف تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

و في رده على سؤال أن السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تتولى مسؤولية غزة. وقال الصفدي إنه في سياق الحل السياسي تمتلك الحكومة الفلسطينية حصريًا قرار السلم والحرب، ولا يكون هناك مجموعات مسلحة خارجها.

وأشار الصفدي إلى الوضع الكارثي الذي خلفته الحرب على غزة، حيث أكثر من سبعين بالمئة من أكثر من ٤٧ ألف فلسطيني ارتقوا نتيجة العدوان من الأطفال والنساء، مشددا على ضرورة التحرك بشكل فاعل وفوري لتقديم المساعدات الإنسانية.

كما أكد الصفدي أهمية دعم لبنان ومؤسساتها.

ويجري الصفدي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته ال ٥٥ في دافوس، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء، لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين.

