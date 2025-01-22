بورصة الكويت تغلق بارتفاع مؤشرها العام 68.42 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 42ر68 نقطة أي بنسبة بلغت 90ر0 % ليبلغ مستوى 01ر7691 نقطة، وتم تداول 3ر392 مليون سهم عبر 21645 صفقة نقدية بقيمة 14ر104 مليون دينار (نحو 7ر320 مليون دولار)

و أفادت وكالة الأنباء الكويتية"كونا"،بأن مؤشر السوق الأول ارتفع 98ر69 نقطة بنسبة بلغت 86رر0 % ليبلغ مستوى 07ر8178 نقطة من خلال تداول 9ر191 مليون سهم عبر 11069 صفقة بقيمة 7ر67 مليون دينار (نحو 5ر208 مليون دولار)، وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 09ر84 نقطة بنسبة بلغت 17ر1 %ليبلغ مستوى 92ر7250 نقطة من خلال تداول 4ر129 مليون سهم عبر 6098 صفقة نقدية بقيمة 4ر27 مليون دينار (نحو 3ر84 مليون دولار).

