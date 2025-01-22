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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أزهر مطروح: بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

بدء تصحيح امتحانات
بدء تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية بأزهر مطروح
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بدأت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأربعاء، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، مع متابعة من عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وعطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة. 

حيث تم متابعة أعمال التصحيح، والتأكيد من الالتزام التام بجميع التعليمات الخاصة بالتصحيح وتقدير الدرجات، ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول وإعطاؤه حقه دون زيادة أو نقصان، كما تم تفقد انتظام العمل في كنترول الشهادتين الابتدائيةوالإعدادية، وتوزيع الأعمال على أعضاء الكنترول.

وأوصى سالم بتوفير الأجواء المناسبة والملائمة للمصححين وتوفير جميع الأدوات اللازمة لهم، وكان ذلك بحضور كمال حمادة، وعادل أبو سعده رؤساء الكنترول والتصحيح.

أزهر مطروح: بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

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مطروح أزهر مطروح عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية