ضبط 6 أطنان مقطعات لحوم وأسماك فاسدة بالجيزة

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية علي الأسواق والمحال والمطاعم للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

تصريحات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الحملات التفتيشية للمرور على اماكن عرض و بيع اللحوم و الدواجن و مشتقاتهما والتي أسفرت عن ضبط ٦ أطنان مقطعات لحوم و هياكل دواجن و كبده و أسماك مستوردة غير صالحة للاستهلاك الادمي .

ضمت الضبطيات ٢ طن ٤٢٠ كجم مصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى بكرداسة وامبابة والطالبية بالإضافة إلي ضبط ٢.٥ طن مقطعات و مصنعات لحوم و هياكل دواجن و كبده و اسماك مستورده فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وضبط طن لحوم مفروم ومقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأحياء المنيرة الغربية والعجوزة والهرم .

كما تمكنت الحملات التمشيطية من ضبط تم ضبط ١٢٨ رأس مذبوحة خارج المجازر الحكومية .

وأكد المحافظ علي ضرورة التصدي لأي مخالفة بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ١٥ محضرا بالمخالفات ويأتي ذلك تنفيذا لدور المديرية فى خدمـــــة و حماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة بالإضافة إلى قيام إدارة الطب الوقائي بتحصين ١٠ الاف و ٥٠٠ ماشية ضد مرض ( جدري الماشية والضأن ) .