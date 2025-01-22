انقضاء الدعوى ضد اللاعب رجب عمران بتهمة دهس 3 أشخاص في أوسيم بالتصالح

قضت محكمة الجنح المنعقدة اليوم الأربعاء 22 يناير بمجمع محاكم شمال الجيزة، بإنقضاء الدعوى الجنائية ضد اللاعب رجب عمران في قضية دهس 3 أشخاص بمنطقة أوسيم، بعد التصالح مع والد المصاب في الحادث مقابل التكفل بمصاريف العلاج.

كان قد تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة رجب عمران لاعب كرة قدم بأحد أندية الدوري الممتاز، وتروسيكل يستقله 3 أشخاص مما تسبب في إصابتهم، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب ذلك تلقى المركز إشارة من المستشفى بمصرع "سمارة ب"، و"عادل ع" متأثرين بإصابتهما، بينما نقل الثالث مصابا إلي المستشفى.

وتم التحفظ على اللاعب وسيارته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.