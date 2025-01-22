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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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عقد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع اللجنة الاستشارية لدراسة تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية للوظائف الأعلى من بعض قرارات اللجان العلمية أون لاين عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة.

قدم الدكتور أحمد القاصد  في بداية  الإجتماع التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال الشرطة بقرب الإحتفال بعيد الشرطة وذكري ثورة ٢٥ يناير، كما وجه التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، كما هنأ أعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بمناسبة قرب الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.

وأشار القاصد إلي أن اللجنة ناقشت التظلمات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية من قرارات اللجان العلمية،كما قامت ببحث التظلمات المقدمة للجنة.

وقررت اللجنة رفع التظلمات التى تنطبق عليها الأحكام وثبت جديتها إلى اللجنة العليا للتظلمات بالمجلس الأعلى للجامعات لبحثها وإصدار قرار بشأنها.

كما تم خلال  اللجنة المصادقة على محضر الجلسة السابقة و متابعة ما تم من قرارات تنفيذية بالجلسة السابقة.

الاحتفال بعيد الشرطة اللجنة الاستشارية المنصات الالكترونية بعيد الميلاد المجيد