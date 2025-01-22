الهواري رئيسا للجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي عن اختيار المهندس هيثم الهواري رئيسًا للجنة الزراعة، وذلك ضمن جهود الجمعية لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الزراعة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.

تهدف اللجنة إلى دراسة القضايا الزراعية المتعلقة بالإنتاج، التصدير، والتسويق، والعمل على رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تنمية الثروات الداجنة، السمكية، والحيوانية. كما تسعى اللجنة إلى التحقق من تطبيق التشريعات الزراعية والبيطرية، وتشجيع الزراعة العضوية، وتبني الأساليب الزراعية الحديثة التي تساهم في الحفاظ على البيئة.

وأكد المهندس هيثم الهواري أن اللجنة ستعمل على دعم جهود الحكومة في إعداد السياسات الزراعية اللازمة لتحقيق أهداف القطاع، مع التركيز على تحديد الاحتياجات الزراعية واقتراح الإجراءات المناسبة لتلبيتها. كما ستسعى اللجنة للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من خلال تقديم حلول مبتكرة وسياسات داعمة للتنمية المستدامة.

المهندس هيثم الهواري عضو بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال وعضو ا بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال ورئيس مجموعة الهواري جروب.

تؤكد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على التزامها بدعم القطاع الزراعي، وتعزيز التعاون بين مصر ولبنان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الزراعة.