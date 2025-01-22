بالفيديو.. أسرة الشهيد نبيل شرف: قصص الشهداء فخر لمصر ودروس للأجيال الجديدة في التضحية

قالت هبة طلعت، كريمة أخو الشهيد المقدم نبيل شرف، الذي استشهد في نصر 1973 وتحديدا في موقعة السويس، إنها شعرت بمزيد من الفخر لدعوتها للتكريم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلقا: "حضور مناسبة مثل هذه تجعلني أشعر بالفخر والعزة بعمي وتكريمه، ولا أستطيع وصف سعادتي بوجودي في وسط هذا التكريم والحفل".

وأضافت "هبة" في تصريحاتها على هامش الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية كانت تقدم للأسرة مزيدا من الدعم منذ لحظة الوفاة وحتى الآن، وتوجه الدعوة كل عام لحضور احتفالية التكريم في عيد الشرطة، مشيرة: "عمتي رحمها الله كانت هي التي تشهد حضور الحفل، لذا أشكرهم جدا على هذا الاهتمام والدعم".

وتابع: "قصص الشهداء فخر لمصر ودروس للأجيال الجديدة حتى يتعلموا التضحية بحياتهم وأن يكونوا أبطالا ورجالا، وربنا يعز مصر وتبقى عزيزة دائمًا".