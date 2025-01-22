السيسي: "ثمن أمن بلادنا غالي.. ولازم نحافظ على تضحيات الشهداء"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: “لن ننسى أبدا كل بيت قدم شهيدا أو مصابا، ونشكره وكل الدعم له ومصر لن تنساه ..عرفان كل يوم ..التمن ده غالي أوي.. التمن اللي اتقدم علشان أمن البلد دي غالي أوي.. ولازم نحافظ على تضحيات الشهداء”.

وأضاف الرئيس السيسي: "الشر ما انتهاش ومبينتهيش وطول ما الدنيا موجودة في شر ولكن طول ما في ناس قاعدة بتحمي وتحافظ بيكون في تمن وصعب ومؤلم وقاسي ولكن هو تمن استقرار 106 ملايين مواطن بالإضافة إلى 9 ملايين ضيوف يعني حوالي 120 مليون.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.

وتحتفل مصر فى 25 يناير الجارى بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التى سقط فيها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة 1952.