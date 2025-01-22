جامعة قناة السويس تعزز التعاون الأكاديمي مع نظيرتها الصينية لانزو

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز العلاقات الدولية مع المؤسسات والجامعات العالمية، وخاصة مع الجانب الصيني الذي تجمعه بالجامعة شراكات قوية ومثمرة.

وأوضح "مندور" أن تبادل الزيارات بين الجانبين يسهم في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها الدولية من خلال دعم التعاون الأكاديمي والثقافي بين مصر والصين.

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفداً من جامعة لانزو الصينية، اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير، ضم الوفد الدكتورة ليو بو، والدكتور لينج جينمينج، والدكتور جي جينج، والدكتور هان هوان.

وخلال اللقاء، تم استعراض العلاقات التاريخية المتميزة بين جامعة قناة السويس والجامعات الصينية، حيث تناولت المناقشات سبل التعاون العلمي بين الجامعتين في مجالات علوم الأغذية والزراعة والبيئة.

وركزت المباحثات على تطوير برامج علمية وبحثية مشتركة، بالإضافة إلى التدريب الأكاديمي للباحثين والطلاب وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية بين الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن، والدكتور إبراهيم حجاب، الأستاذ بكلية الطب البيطري ومنسق الزيارة، والدكتورة سلوى إبراهيم مدرس اللغة الصينية بكلية الألسن ، إلى جانب الباحث السيد سلام المتخصص في العلوم البيئية بجامعة لانزو.

وفي نهاية الزيارة، أهدى الدكتور محمد عبد النعيم درع الجامعة إلى رئيس وفد جامعة لانزو، تقديراً للجهود المشتركة في تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، مما يعكس الدور الريادي لجامعة قناة السويس في بناء جسور التعاون العلمي والثقافي مع مختلف دول العالم.

ثم اصطحب إبراهيم شوقي المدير الإداري للمعهد فى زيارة إلى معهد كونفوشيوس بالجامعة، حيث تفقد الوفد معرض الكتاب الصينى الكبير كوموجو، ثم شاهدا معرض لوشيه يليه معرض بكين للفصول الأربعة.

وفى نهاية الزيارة قام الوفد بالتوقيع فى سجل كونفوشيوس لكبار الزوار.