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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رغم التهديدات الإيرانية.. ترامب يلغى حماية الخدمة السرية لـ"جون بولتون"

ترامب وبولتون
ترامب وبولتون
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رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الحماية التي يوفرها جهاز الخدمة السرية لمستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون الذي أصبح هدفا لمؤامرة قتل إيرانية مزعومة بعد خدمته في البيت الأبيض. 

وقال متحدث باسم بولتون إن جهاز الخدمة السرية اتصل ببولتون مساء الاثنين وقال له إن حراسته الشخصية ستنتهي ظهر اليوم التالي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء. 

وقال ترامب مساء الثلاثاء وهو يؤكد الإقالة للصحفيين "لن نوفر الحماية للناس لبقية حياتهم". 

وقال بولتون في منشور على موقع إكس إنه "يشعر بخيبة الأمل لكنه ليس مندهشا من قرار الرئيس ترامب بإنهاء الحماية التي يوفرها جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة في السابق". 

ورفض البيت الأبيض وجهاز الخدمة السرية التعليق. 

ووجه بولتون كلمات قاسية لرئيسه السابق بعد أن ترك وظيفته في البيت الأبيض، في طبعة جديدة من مذكراته في عام 2024، وصف ترامب بأنه "غير لائق ليكون رئيسًا"، حيث انتقد الجمهوريين باعتباره رجلًا أنانيًا تمامًا سيعاقب الأعداء الشخصيين ويسترضي الخصوم روسيا والصين.

وصف ترامب بولتون بأنه "شخص غبي" يوم الثلاثاء.

الرئيس الأمريكي ترامب جون بولتون