طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة: امتحان العلوم في مستوى الطالب المتوسط

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة اليوم من أداء امتحاني العلوم والكمبيوتر ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025، وسط أجواء من التنظيم والانضباط داخل اللجان.

أعرب عدد من الطلاب عن ارتياحهم تجاه امتحان العلوم، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، بينما أشار آخرون إلى وجود بعض الأسئلة التي تتطلب وقتًا أطول للتفكير، إلا أنهم اعتبروا الامتحان في مجمله سهلًا.

وفي نفس السياق، أكد الطلاب، وجود تشديدات أثناء دخول اللجان، حيث تم تفتيشهم على الموبايلات والأجهزة الإلكترونية قبل دخولهم، لضمان سير الامتحانات دون مشكلات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن 211,342 طالبًا وطالبة يخوضون الامتحانات في 722 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكدت المديرية، اتخاذ جميع التدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وحماية أوراق الأسئلة والإجابة.

كما شددت على ضرورة الالتزام بعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وحذرت المديرية الطلاب من محاولات الغش أو التلاعب أثناء الامتحانات، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان أو الحبس والغرامة طبقًا للقانون رقم 205 لعام 2020.

كما شددت على أهمية الالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، من أجل تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.