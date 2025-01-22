مصطفى بكري: الشرطة المصرية تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأمن والاستقرار.. فيديو

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي أكد خلال حفل تخريج عدد من ضباط الشرطة في 10 أكتوبر 2023، على موقف مصر المبدئي من عملية السلام والأحداث التي قد انطلقت في هذا الوقت وهي طوفان الأقصى.

وأضاف "بكري"، في تصريحات على هامش الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي أكد أن اشتعال المعركة أو الحرب على أرض قطاع غزة بهذه الطريقة قد يقود إلى اتساعها، كما أكد رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين لأن ذلك يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية.

وتابع: "الشرطة المصرية هنا تلعب دورا مهما جدا عبر كل تاريخها وهو تحقيق الأمن والاستقرار في مصر، والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي نشهده يساعدنا في استخدام الرقمنة والتكنولوجيا في اكتشاف ومتابعة الجريمة في كل إدارات وزارة الداخلية".

وأردف: "بعد مرور هذه الفترة ووصول الأمور إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ومصر لعبت دورا مهما جدا في هذه الأزمة وقدمت المساعدات الممكنة للشعب الفلسطيني، وتحركت على المسارات الدبلوماسية والسياسية في كافة الاتجاهات، لذا نحن الآن أمام مرحلة جديدة تستوجب اليقظة للتحديات التي تواجه مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من الغرب".