الدفاع المدني بغزة: انتشال رفات 153 شهيدًا منذ تنفيذ اتفاق وقف النار

أعلن الدفاع المدني بغزة، عن انتشال رفات 153 شهيدا منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في خلة الصوحة بمدينة جنين.

