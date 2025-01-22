تفاصيل 26 ثانية في واقعة الأقصر.. ماذا فعل حجاج أبوالوفا؟

حالة من الصدمة والذهول انتابت أهالي منطقة أبو الجود بالأقصر؛ إثر قدوم شاب على إنهاء حياة جاره بطريقة مروعة؛ ارتكبها شاب مُهتز نفسيًا وتم ضبطه من قبل الأمن وإيداع جثة المجني عليه بالمستشفى وأخطرت النيابة للتحقيقات.



واقعة أبو الجود تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل بعد رفض قاطع للواقعة التي أثارت ذهول وحفيظة الأهالي فالمجني عليه يُدعى حجاج كامل أبوالوفا ويبلغ من العمر 59 عامًا مُقيم بمركز المنشأة في سوهاج ويعمل موظفًا بتضامن الأقصر؛ ويُعاني المجني عليه من جلطة في القلب ويسير على عكاز ويَعرف الأقارب والجيران أن حالته الصحية مُتدهورة؛ وأكد الأهالي عدم صلة الجاني بالمجني عليه سوى الـ"الجيرة".



أما الجاني فهو مُهتز نفسيًا ويعاني من نوبات صرع؛ وحسب شهود العيان الذين شاهدوا الواقعة فإن الجاني مُضطرب نفسيًا منذ سنوات ويتعاطى المواد المــخدرة وقام بافتعال مشاجـرات أكثر من مرة مع الأهالي؛ وأن الجاني كان يجرى بآلة حادة وسط الشارع؛ مُهددا المارة ففروا منه ولم يستطيع المجني عليه الفرار.



وفوجئ الأهالي بقطع رأس المجني عيله والتناول منها؛ والإمساك بها ورفعها في الشارع وسط استغراب ورعـب الأهلي؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة وبدأت النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.