رئيس سلامة الغذاء يستقبل ممثلي السفارة الفرنسية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون

استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نيكولا بيك المستشار المالي ونائب رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة جمهورية فرنسا بالقاهرة، بحضور عدد من مسئولي الهيئة والسفارة الفرنسية، حيث تضمن اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

استعرض الدكتور طارق الهوبي الدور الرقابي للهيئة لضمان وصول غذاء صحي وآمن من خلال فحص الرسائل الغذائية المصدرة بالموانئ المختلفة وكذا طرق سحب العينات وذلك في إطار تبني الهيئة لنهج تحليل المخاطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود بها، بما يعزز من ثقة المستهلك في المنتج المصري ويزيد من تنافسيته في الأسواق العالمية.

وأشار الهوبي أيضًا إلى الآلية الجديدة التي تطبقها الهيئة بعد تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المصدرة وكذا إجراءات الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة منذ بداية العام الجديد 2025 .

كما ناقش اللقاء آفاق التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات دعم فعالية العمليات الرقابية والتنظيمية فيما يتعلق بنظم سلامة الغذاء، كذلك تبادل المعلومات والخبرات خاصة في مجال الأبحاث العلمية المرتبطة بسلامة الغذاء، ودعم البرامج التدريبية لتنمية الكوادر البشرية للهيئة وتعزيز تنمية التعاون بين السلطات المختصة بالأغذية في كلا البلدين.

وأكد الهوبي، حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنسيق والتواصل المستمر مع الجانب الفرنسي لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات لتعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق البلدين أمام المزيد من المنتجات لاسيما المنتجات الغذائية والزراعية.

ومن جانبه أشاد نيكولا بيك المستشار المالي ونائب رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة فرنسا بالدور الرقابي للهيئة ودورها الملموس في تعزيز الجهود وتذليل أية عقبات لفتح مختلف الأسواق العالمية أمام نفاذ صادرات مصر الغذائية.