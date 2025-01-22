عقد اللواء خالد شعيب ،محافظ مطروح اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤ـ ٢٠٢٥، وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات رؤساء الشركات ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.

أكد محافظ مطروح على أهمية المتابعة اليومية لنسب التنفيذ والإسراع بها مع تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه الأعمال، بالتعاون بين رؤساء المدن والمديريات والشركات المنفذة، مشددًا على مواجهة أى تقصير ومعاقبة المتسبب مع متابعة نتائج الأعمال أول بأول على أرض الواقع .

كما شدد محافظ مطروح على تكثيف جهود النظافة ورفع القمامة، مشيرا إلى متابعته اليومية لجهود مراكز ومدن المحافظة في أعمال النظافة ورفع القمامة والإشغالات والتواصل مع المواطنين مع الإشادة بالجهود المبذولة والعمل على تكثيفها من أجل الارتقاء بخدمة المواطنين والتأكيد على أهمية التواجد الميدانى لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بكل مدينة.

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

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