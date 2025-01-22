أونروا: لم نتمكن من تقديم خدماتنا بشكل كامل في مخيم جنين

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ أونروا”، أنها لم تتمكن خلال الفترة الحالية من تقديم خدماتها بشكل كامل في مخيم جنين، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضافت أونروا، أن تطورات الضفة الغربية تهدد بزعزعة وقف إطلاق النار في غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الشوارع والطرق الرئيسية في الضفة الغربية

يأتي ذلك بالتزامن مع العملية العسكرية الموسعة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، ومواصلة المستوطنين ممارسة خطتهم الممنهجة في الاعتداء على الفلسطينيين.