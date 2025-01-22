22 فبراير.. الحكم فى دعوى اتهام ميدو عادل بالتعدى على لقاء سويدان

قررت محكمة القضاء الإداري، بالعباسية، اليوم الاربعاء، حجز دعوى اتهام الفنان ميدو عادل بالتعدي على لقاء سويدان وقطع "بانرات" أحد المسارح، لجلسة 22 فبراير للحكم.

تعود الواقعة إلى عرض مسرحية "سيد درويش" على خشبة مسرح البالون، حيث تقدمت لقاء سويدان بشكوى إلى الشؤون القانونية بوزارة الثقافة، اتهمت فيها ميدو عادل بالإساءة إليها لفظيًا أمام الجمهور.

وأوضحت الفنانة أنها اضطرت إلى صفعه على وجهه ردًا على تصرفاته، ما أشعل خلافًا بينهما استدعى التحقيق.

تمت إحالة الشكوى في البداية إلى النيابة الإدارية، التي بدورها أحالت القضية إلى محكمة القضاء الإداري. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم النظر في القضية لاتخاذ قرار بشأن الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.