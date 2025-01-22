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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية بالمعصرة

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس سيدة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمنطقة المعصرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي سيدة، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية ومحاولة بيعها لأحد المحلات بمنطقة المعصرة. 

ونجحت قوة أمنية بالقاهرة في ضبط “سيدة” لقيامها بإرتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن (إحدى السيدات) ومحاولة بيعها لأحد المحلات بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط (المسروقات المستولى عليها).

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 

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