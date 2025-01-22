أستاذ اقتصاد يوضح أهمية تحول مصر لمركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن التغيرات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية وضعت بعض الملفات الاقتصادية على أولوية الاقتصاد العالمي ومنها فكرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر غير مصادر الطاقة التقليدية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن مصر بدأت منذ فترة مبكرة في إرساء بنية تحتية تقوم على الطاقة النظيفة في جميع المجالات، سواء الرياح أو الشمس أو الهيدروجين الأخضر، مما جعلها مؤهلة أن تكون مركزا اقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أنه في التوقيت الحالي يعد استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هي المرتكز الأول والأهم لتوطين أي صناعة داخل الدولة.

وتابع محمود عنبر، أن مصادر الطاقة التقليدية تتأثر بشكل كبير بالتغيرات والصراعات السياسية وبالتالي البحث عن مصادر أخرى غير ضارة وتمنحنا الطاقة اللازمة تعود بالنفع على الاقتصاد، ويجعل الدولة غير متأثرة بهذه الأزمات، ولذا هي محور أساسي لتعزيز الوضع الاقتصادي في الدولة.