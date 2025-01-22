الرئيس السيسي للمصريين: "مصر لا تنسى شهداءها.. وحافظوا على بلدكم"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: "إن ما يحدث في مصر نتاج لكل نقطة دم ضحت من أجلها، وكل روح راحت لربنا حافظت وكل إنسان قدم نفسه هو اللي حافظ، دي الحقيقة أنا بقول كده عشان كل الناس في مصر تعرف وبنكرره في كل مناسبة إننا مش هننسى أبدًا ومش لازم ننسى أبدا كل بيت قدم شهيد أو مصاب مش هننساه ونشكره ومش هننساه وكل الدعم له ومش هننساه ومصر مش هتنساه قبل دا كله".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، اليوم الأربعاء: "السلام والأمن اللي احنا فيه دا عباره عن عرفان كل يوم بيتقدم كل يوم لكل أسرة شهيد لأن الثمن اللي اتقدم عشان مصر تبقى بأمان وسلام دا ثمن ولادنا المصريين وبالتالي الثمن اللي بنقدمه اننا نحافظ على الأمن والسلام اللي اتحقق بفضل الله".

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى السيدة راندا محمود عبدالمطلب، والدة الشهيد النقيب عمر القاضي قال فيها: "بشكرك وبشكر من خلالك كل الناس في مصر اللي قدموا أرواحهم وضحوا وزي ما اتقال أن الشر منتهاش الشر مش بينتهي وطول ما الدنيا موجودة فيها شر ولكن طول ما في ناس بتحمي وتحافظ بيبقى فيه ثمن صعب وقد يكون مؤلم وقاسي على الأسر ولكن هذا الثمن هو ثمن واستقرار وحياة 106 مليون مصري و9 مليون ضيوف فاحنا بنتكلم عن 120 مليون مصري".

وتابع، "بشكرك وبقول للمصريين وانتوا بتتفرجوا الضنا غالي أوي طبعا لكن تشوفوا الأم قدمت الضنا ازاي وبتقول إيه وهي واقفة قدامنا شوفوا دا ومتنسوش شهدائكم وحافظوا على بلدكم حافظوا على بلدكم".