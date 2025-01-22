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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

الكاتب أحمد المسلماني
الكاتب أحمد المسلماني
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هنأت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة ، كما تهنئ رجالها البواسل .. الذين هم عيون الوطن الساهرة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد. 

وقال المسلماني إن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة البواسل في ملحمة عظيمة وصفحة ناصعة ، سطروا خلالها أسمي آيات النضال الوطني ، فى مواجهة عدوان الخامس والعشرين من يناير سنة 1952 ، وتواصل الشرطة المصرية آداء واجبها المقدس ، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار .

 كما وجه رئيس الهيئة تحية التقدير و العرفان لأسر الشهداء الأبرار ، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة .. من أجل حماية الوطن وأمان المواطنين .

 

الهيئة الوطنية للإعلام الاحتفال بعيد الشرطة الكاتب أحمد المسلماني برئاسة الكاتب أحمد المسلماني وزارة الداخلية أحمد المسلماني