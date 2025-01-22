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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انفجار كمبروسر داخل ورشة بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
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لقي مدير صيانة مصرعه بينما اصيب مهندس وفني إثر انفجار جهاز كمبروسر داخل وشة صيانة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بانفجار كمبروسر داخل ورشة صيانة ووجود متوفي ومصابين بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين انفجار جهاز كمبروسر نتج عن ذلك مصرع مدير صيانة وإصابة مهندس وفني، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن إلى قسم شرطة الأهرام مديرية امن الجيزة مصرع وإصابة 3 أشخاص مصرع وإصابة النيابة العامة اصابة مهندس انفجار كمبروسر