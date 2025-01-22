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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الجامعة اليابانية تحصد المركز الأول على مستوى مصر بتصنيف التايمز البريطاني

الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية
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أكد الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة تواصل طريقها نحو تحقيق  انجازات علمية  والارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية، معلنا حصاد  الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تخصص العلوم الطبيعية والترتيب 301-400 عالميًا.

كما حصدت المركز الاول على مستوى الجامعات المصرية فى تخصص الهندسة والترتيب 401-500 عالميا، وذلك  في تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات العلمية (THE 2025 Subject Ranking).

وأشاد الدكتور  عمرو عدلى بالجهود  البحثية المتميزة  لعلماء الجامعة والتى ساهمت  فى الارتقاء بمكانتها في التصنيفات العالمية وتحقيق هذا الانجاز الذي تحقق في جامعة أُنشئت منذ 15 عامًا فقط،  والذى يعكس الطبيعة البحثية المميزة للجامعة ورؤيتها لتصبح مركز للتميز في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تقديم تعليم عالي الجودة ودعم الصناعات المختلفة.

وأضاف أن الجامعة تولى اهتماما بتوفير بيئة داعمة للباحثين واتاحة كافة الامكانات بمعامل الجامعة والتى تضم احدث أجهزة تكنولوجيا فى العالم  لتحقيق إنجازات مستمرة في البحث العلمى ودعم الصناعة الوطني.

وأكد الدكتور عمرو عدلي أن هذا النجاح يأتى تتويج  للشراكة المثمرة مع الجانب الياباني، والدعم الدائم من مجلس الأمناء، مشيدا بجهود لجنة التصنيفات بالجامعة ودورها الفعال في المساهمة فى تحقيق هذا الإنجاز فضلا على ما تمتلكه الجامعة من معامل متقدمة

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