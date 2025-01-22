جامعة أسوان تطلق بوابة رقمية لخدمة الطلاب

أطلقت جامعة أسوان بوابة رقمية لخدمة الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبإشراف الدكتور أشرف إمام عبد الرضى، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بموقع الجامعة.

وأعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، أنه تم إطلاق البوابة الرقمية للطلاب تحت اسم "myU" وهي بوابة خاصة بالطلاب تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية، ويأتي إطلاق هذه البوابة في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي، والعمل علي الارتقاء بالمنظومة التعليمية، والتي تسعى إليها إدارة الجامعة لتعزيز التكنولوجيا الرقمية في كافة جوانب العمل الأكاديمي والإداري، وأن البوابة الرقمية ستكون خطوة هامة نحو تحسين تجربة الطلاب الجامعية وتسهيل الإجراءات الإدارية.

كما أكد رئيس جامعة أسوان على ضرورة التفاعل مع هذه الخدمة الحديثة والاستفادة منها بشكل كامل، لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة وفعّالة.

وصول الطلاب للعديد من الخدمات الرقمية

من جانبه، أشار الدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءا من استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي، حيث ستمكن البوابة الطلاب من الوصول إلى العديد من الخدمات الرقمية، بما في ذلك إعلان نتائج الطلاب في كافة الكليات بداية من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2024م.

وأضاف الدكتور محمد عيد، مدير مركز المعلومات بجامعة أسوان، أن البوابة ستسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة الإنتاجية من خلال توفير وقت وجهد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على حد سواء.

وأوضح الدكتور عادل فتحي، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز المعلومات، أنه يتم تفعيل بوابة الطلاب بالتعاون المثمر مع إدارة الكليات، وبجهود متميزة من فريق العمل في وحدة نظم المعلومات الإدارية، وأن البوابة ستتيح للطلاب إمكانية تحديث بياناتهم الشخصية إلكترونيا، ما يسهم في تسهيل العمليات الأكاديمية والإدارية.

كما تدعو جامعة أسوان جميع طلابها في مختلف الكليات إلى الدخول على البوابة الرقمية لتحديث بياناتهم الشخصية لتفعيل حساباتهم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة، وذلك في إطار الإرشادات التالية للطلاب التي يجب إتباعها وهي كالتالي، يجب على جميع الطلاب معرفة بيانات الدخول من خلال شؤون الطلاب أو قسم تكنولوجيا المعلومات بالكلية، كما يتم الدخول على البوابة الرقمية عبر الضغط على أيقونة "خدمات الطلاب" المتوفرة على الصفحة الرئيسية للبوابة.