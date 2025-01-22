حلوان الأهلية تعلن بدء فعاليات مسابقة "Hult prize " لريادة الأعمال والتنمية المستدامة

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، بدء فعاليات مسابقة " Hult prize " العالمية لريادة الأعمال والتنمية المستدامة والتى يتم تنظيمها في الجامعات المصرية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي من خلال صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ.

حيث يقوم خلالها مجموعات طلابية بتقديم مشروعاتهم التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل التلوث البيئي، والتى ينظم فعالياتها كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، تحت إشراف الدكتور جمال على عميد الكلية، الدكتورة هند عودة منسق برامج الكلية، وبالتعاون مع لجنة الأسر العليا بإتحاد طلاب الجامعة والطالب يوسف عبد المجيد منسق المسابقة بجامعة حلوان الأهلية.

على أن يتم التقدم للمسابقة عن طريق قائد كل فريق من خلال رابط التسجيل التالي :

https://forms.gle/dELPX5MHw6NqJmLT9

يذكر أن مسابقة "جائزة هالت" Hult prize من أكبر المسابقات العالمية التى تقام سنويا، وتقوم بحشد أفكار طلاب الجامعات لحل قضية مجتمعية ملحة، وتقدم جائزتها التى تقدر بـ "مليون دولار" كرأس مال أولي لمساعدة الفريق الفائز في إطلاق مشروعه.