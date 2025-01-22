وصول وفد الكتاب الروسي للمشاركة في معرض القاهرة الدولي الكتاب

وصل إلى القاهرة وفد الكتاب الروس للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 ، ويتكون الوفد من الكاتب ايجور سيد ، والناقد والشاعر والناشر مكسيم اميلين ، وقام مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر باستقبال الوفد امس بحضور أنا ويكاتيرنا تشوينكوفا ممثلا دار النشر المتحدة للعلوم الانسانية .

تم الاتفاق علي اقامة ندوة للوفد في السادسة مساء الغد الخميس بالمركز الثقافي الروسي بالدقي وبحضور أنور إبراهيم عميد المترجمين المصريين عن اللغة الروسية ، وضحي عاصي الاديبة والكاتبة وعضو مجلس النواب ، ومحمد نصر الجبالي استاذ الادب واللغة الروسية والمستشار الثقافي السابق في موسكو.

يدير الندوة شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالبيت الروسي ورئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية .

من جانبه قال مراد جاتين إن البيت الروسي بالقاهرة يسعد بأستقبال وفد الكتاب الروس الذين ننتظرهم من العام للعام ، كما ننتظر الكتب الروسية في كافة العلوم وخاصة كتب الادب واللغة الروسية ، والتي يحرص البيت الروسي علي اهدائها الي الهيئات المصرية المعنية بتدريس اللغة الروسية ، كما اكد جاتين انه سيكون هناك اكثر من لقاء لوفد الكتاب الروس مع الجالية الروسية في مصر .

وقال شريف جاد رئيس جمعية الخريجين إن المشاركة الروسية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد حالة من الاستقرار في السنوات الاخيرة بفضل جهود دار النشر الروسية "المتحدة للعلوم الانسانية" وذلك منذ قبول المبادرة التي تقدمت بها الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية بتوقيع بروتوكول تعاون بين مصر روسيا بالمشاركة المجانية في معارض الكتب في القاهرة وموسكو، واصبحت الاتفاقية سارية منذ فترة تولي هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق .