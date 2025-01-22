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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي لوالدة الشهيد عمر القاضي: "بشكرك باسم كل المصريين"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشكر للسيدة راندا محمود عبد المطلب، والدة الشهيد النقيب عمر القاضي، بعدما أهدته قلادة نجلها الشهيد الخاصة، والتي تحمل اسمه، كهدية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى 73 لعيد الشرطة، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس السيسي: "أنا اللي بشكرك وربنا يتقبل عمر في عباده الصالحين ويبقى ذخر ليكي يوم القيامة وأنا حبيت أشكرك باسمي وباسم كل المصريين وبشكرك على إنك اديتيني حاجة جميلة من ريحة عمر وأنا هحتفظ بها بكل حب وتقدير واسمحيلي أقولك أنا مجبتش حق حد انتوا اللي جيبتوا انا محافظتش أنتوا اللي حافظتوا وقبلنا كلنا رب العباد".

وتابع، "أنا محافظتش كل نقطة دم حافظت وكل روح راحت لربنا حافظت وكل إنسان قدم نفسه هو اللي حافظ، دي الحقيقة أنا بقول كده عشان كل الناس في مصر تعرف وبنكرره في كل مناسبة إننا مش هننسى أبدًا ومش لازم ننسى أبدا كل بيت قدم شهيد أو مصاب مش هننساه ونشكره ومش هننساه وكل الدعم له ومش هننساه ومصر مش هتنساه قبل دا كله".

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