مفاجآت وتغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة فاركو اليوم الأربعاء في المباراة التي ستقام على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فاركو

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي في مواجهة فاركو تغييرات ومفاجآت كثيرة في ظل غياب عدد كبير من العناصر الأساسية.

حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: اكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، سمير محمد، محمد مجدي أفشة

موعد مباراة الأهلي وفاركو

تقام مباراة الاهلي وفاركو في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وفاركو في الدوري

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي فريق فاركو في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.